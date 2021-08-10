Месси прилетит в Париж во вторник
06:22
Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси договорился о контракте с «ПСЖ». Как сообщает Diario Ole, парижский клуб и 34-летний аргентинец, который сейчас является свободным агентом, пришли к соглашению на осторове Ибица, куда футболист вылетел в понедельник.
По информации источника, Месси во вторник прилетит в Париж для завершения оформления перехода в клуб лиги 1.
Напомним, Месси с 2004 года выступал за основной состав «Барселоны». На прошлой неделе состоялась прощальная пресс-конференция игрока, так как сторонам не удалось достигнуть соглашения по контракту.
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