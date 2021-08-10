Месси прилетит в Париж во вторник

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси договорился о контракте с «ПСЖ». Как сообщает Diario Ole, парижский клуб и 34-летний аргентинец, который сейчас является свободным агентом, пришли к соглашению на осторове Ибица, куда футболист вылетел в понедельник.

По информации источника, Месси во вторник прилетит в Париж для завершения оформления перехода в клуб лиги 1.

? BOMBA DE MEDIANOCHE: MESSI AL PSG



?? Acuerdo casi total: este martes ya estar?a por Par?s.



Todos los detalles ? https://t.co/mOODe5Yepv pic.twitter.com/jjem4he5se — Diario Ol? (@DiarioOle) August 10, 2021

Напомним, Месси с 2004 года выступал за основной состав «Барселоны». На прошлой неделе состоялась прощальная пресс-конференция игрока, так как сторонам не удалось достигнуть соглашения по контракту.