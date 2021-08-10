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Месси прилетит в Париж во вторник

06:22
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси договорился о контракте с «ПСЖ». Как сообщает Diario Ole, парижский клуб и 34-летний аргентинец, который сейчас является свободным агентом, пришли к соглашению на осторове Ибица, куда футболист вылетел в понедельник.

По информации источника, Месси во вторник прилетит в Париж для завершения оформления перехода в клуб лиги 1.

Напомним, Месси с 2004 года выступал за основной состав «Барселоны». На прошлой неделе состоялась прощальная пресс-конференция игрока, так как сторонам не удалось достигнуть соглашения по контракту.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы