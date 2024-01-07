Трансферы Коутинью и Гризманна в «Барселону» признаны худшими сделками в истории футбола по версии Give me Sport

Портал Give me Sport составил рейтинг худших трансферов в истории футбола.

Первые места занимают две сделки с участием «Барселоны» — лидирует переход Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в 2018 году, а второе место занимает трансфер Антуана Гризманна из «Атлетико» в 2019 году.

На третье место авторы рейтинга поставили переход Эдена Азара из «Челси» в «Реал» летом 2019 года.

Топ-10 рейтинга: