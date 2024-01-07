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Сегодня, 12:46

«Айнтрахт» объявил об аренде форварда «Вулверхэмптона» Калайджича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Айнтрахт» арендовал нападающего «Вулверхэмптона» Сашу Калайджича, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Арендное соглашение 26-летнего австрийца рассчитано до конца сезона-2023/24. Он будет выступать за «Айнтрахт» под 9-м номером.

Калайджич играл за «Вулверхэмптон» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за английский клуб 13 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 11 миллионов евро. Ранее Калайджич защищал цвета «Штутгарта» и австрийской «Адмиры».

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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