Transfermarkt: «Пари НН» арендовал Бистровича у ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович арендован «Пари НН», сообщает Transfermarkt.

По сведениям источника, арендное соглашение с 25-летним хорватом рассчитано до конца сезона-2023/24. Ранее нижегородцы опровергли информацию об интересе к Бистровичу.

Бистрович перешел в ЦСКА в 2018 году. В сезоне-2021/22 Бистрович на правах аренды выступал за турецкие клубы «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк».

Первую часть сезона-2022/23 Бистрович провел в итальянском «Лечче» на правах аренды. В январе игрок договорился о досрочном прекращении арендного соглашения и перешел в нидерландскую «Фортуну». В составе «Лечче» он провел 12 матчей, за «Фортуну» сыграл 13 встреч и забил 1 гол.