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Сегодня, 12:47

«Ювентус» рассматривает Партея из «Арсенала» в качестве замены для Погба

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Томас Партей может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Repubblica.

По информации источника, туринцы возобновили интерес к 30-летнему ганцу на фоне скандала с Полем Погба — француз сдал положительный тест на допинг, ему грозит длительная дисквалификация.

Партей выступает за «Арсенал» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за «канониров» 4 матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Контракт полузащитника с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Поль Погба
Томас Партей
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ювентус
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