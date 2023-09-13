«Ювентус» рассматривает Партея из «Арсенала» в качестве замены для Погба

Полузащитник «Арсенала» Томас Партей может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Repubblica.

По информации источника, туринцы возобновили интерес к 30-летнему ганцу на фоне скандала с Полем Погба — француз сдал положительный тест на допинг, ему грозит длительная дисквалификация.

Партей выступает за «Арсенал» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за «канониров» 4 матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Контракт полузащитника с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.