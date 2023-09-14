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Сегодня, 07:27

Экс-форвард «Интера» Бельфодиль перешел в «Сабах». Азербайджанскую команду тренирует Мусаев

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард катарской «Аль-Гарафы» Исхак Бельфодиль подписал контракт с «Сабахом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним алжирцем рассчитано до лета 2025 года. Азербайджанскую команду тренирует Мурад Мусаев, работавший в «Краснодаре».

В минувшем сезоне Бельфодиль провел 24 матча, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Форвард за свою карьеру выступал за «Парму», «Интер», «Вердер», «Хоффенхайм» и «Герту».

Исхак Бельфодиль
Мурад Мусаев
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