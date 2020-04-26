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«Тоттенхэм» включился в борьбу за Ракитича

10:58
Иван Ракитич. Фото Reuters
Иван Ракитич. Фото Reuters
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«Тоттенхэм» претендует на полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, в услугах игрока заинтересован главный тренер «шпор» Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что хорват может покинуть «Барсу» по окончании сезона. На него также претендуют «Севилья», «Атлетико», «Ювентус» и «Наполи».

32-летний Иван Ракитич в текущем сезоне провел 31 матч за «Барселону» и сделал четыре результативные передачи. Его контракт истекает 30 июня 2021 года.

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