«Родина» подписала бывшего полузащитника «Локомотива» Куликова

«Родина» объявила о подписании контракта с бывшим полузащитником «Локомотива» Даниилом Куликовым.

25-летний россиянин заключил соглашение с новым клубом до конца июня 2025 года.

Куликов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 хавбек принял участие в 7 матчах железнодорожников во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

В среду, 14 февраля «Локомотив» объявил о расторжении контракта с футболистом.