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Сегодня, 19:13

«Родина» подписала бывшего полузащитника «Локомотива» Куликова

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Родина» объявила о подписании контракта с бывшим полузащитником «Локомотива» Даниилом Куликовым.

25-летний россиянин заключил соглашение с новым клубом до конца июня 2025 года.

Куликов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 хавбек принял участие в 7 матчах железнодорожников во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

В среду, 14 февраля «Локомотив» объявил о расторжении контракта с футболистом.

Источник: ФК «Родина»
Даниил Куликов
Первая лига
ФК Родина
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