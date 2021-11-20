«Тоттенхэм» может приобрести Толиссо
Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо может продолжить карьеру в Англии, сообщает Kicker.
По сведениям источника, на 27-летнего француза претендует «Тоттенхэм». При этом лондонцам придется побороться за игрока с «Интером».
В текущем сезоне Толиссо провел 8 матчей за «Баварию», забив гол и сделав результативную передачу. Француз пропустил часть матчей из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.
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