"Тоттенхэм" - главный претендент на Коутинью

Основным претендентом на полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутинью является "Тоттенхэм", сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, "шпоры" готовы заплатить за игрока 80 миллионов фунтов. Именно такую сумму хочет получить "Барселона". Он может заменить в команде Кристиана Эриксена, которого хочет приобрести "Манчестер Юнайтед".

27-летний Филиппе Коутинью перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" в январе 2018 года. За это время он провел за каталонский клуб 76 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 голевых передач. Его контракт с "Барселоной" будет действовать до 30 июня 2023 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.

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