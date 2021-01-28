Тосун, которым интересуется ЦСКА, заявил о готовности перейти в «Бешикташ»

Нападающий «Эвертона» и сборной Турции Дженк Тосун заявил, что готов перейти в «Бешикташ». Сообщалось, что турецкий клуб хочет оформить переход до конца нынешнего трансферного окна.

«Если «Эвертон» и «Бешикташ» договорятся, я готов снова надеть черно-белую майку. Я хочу внести вклад в «Бешикташ» до конца сезона. Если «Эвертон» одобрит переход, для меня это не будет проблемой», — цитирует Тосуна NTV Spor.

26 января стало известно, что московский ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по поводу трансфера Тосуна в российскую команду. ЦСКА планировал арендовать футболиста до конца сезона-2021/22.