«Рома» хочет обменять Джеко на Санчеса из «Интера»

«Рома» может обменять нападающего Эдина Джеко на форварда «Интера» Алексиса Санчеса, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, клубы начали переговоры об обмене 34-летнего боснийца на 32-летнего чилийца. Джеко был выведен из состава римского клуба из-за конфликта с главным тренером Пауло Фонсекой. «Рома» пытается продать своего бывшего капитана.

Нападающий «Ромы» забил 8 мячей в 20 матчах во всех турнирах в этом сезоне. Санчес за 23 игры забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.