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«Рома» хочет обменять Джеко на Санчеса из «Интера»

17:36
Эдин Джеко. Фото AFP
Эдин Джеко. Фото AFP
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«Рома» может обменять нападающего Эдина Джеко на форварда «Интера» Алексиса Санчеса, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, клубы начали переговоры об обмене 34-летнего боснийца на 32-летнего чилийца. Джеко был выведен из состава римского клуба из-за конфликта с главным тренером Пауло Фонсекой. «Рома» пытается продать своего бывшего капитана.

Нападающий «Ромы» забил 8 мячей в 20 матчах во всех турнирах в этом сезоне. Санчес за 23 игры забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

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