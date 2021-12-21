«Торино» интересуется Питоном из «Коринтианса»

Защитник «Коринтианса» Лукас Питон может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 21-летнего бразильца претендует «Торино». Ранее игроком интересовались «Дженоа» и «Кальяри».

В сезоне-2021 Питон провел 21 матч, в которых забил гол и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 млн евро.