«Торино» интересуется Питоном из «Коринтианса»
05:28
Защитник «Коринтианса» Лукас Питон может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 21-летнего бразильца претендует «Торино». Ранее игроком интересовались «Дженоа» и «Кальяри».
В сезоне-2021 Питон провел 21 матч, в которых забил гол и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 млн евро.
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