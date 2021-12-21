«Ньюкасл» может приобрести Диня из «Эвертона»

Защитник «Эвертона» Люка Динь может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает CaughtOffside.

По сведениям источника, 28-летним французом интересуется «Ньюкасл». «Сороки» намерены воспользоваться тем, что у игрока возник конфликт с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом.

В текущем сезоне Динь провел 15 матчей, в которых забил гол и заработал 4 желтые карточки. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.