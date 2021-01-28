«Торино» интересуется форвардом «Бетиса» Санабрией

Форвард «Бетиса» Антонио Санабрия может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, 24-летним парагвайцем интересуется «Торино». Сообщается, что игрок в ближайшее время пройдет медосмотр перед переходом в туринский клуб.

Ранее сообщалось, что Санабрия интересен «Болонье».

В текущем сезоне Санабрия провел 20 матчей за «Бетис», в которых забил три гола.