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«Торино» интересуется форвардом «Бетиса» Санабрией

08:54
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Форвард «Бетиса» Антонио Санабрия может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, 24-летним парагвайцем интересуется «Торино». Сообщается, что игрок в ближайшее время пройдет медосмотр перед переходом в туринский клуб.

Ранее сообщалось, что Санабрия интересен «Болонье».

В текущем сезоне Санабрия провел 20 матчей за «Бетис», в которых забил три гола.

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