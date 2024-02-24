Тео Эрнандес может заменить Альфонсо Дэвиса в «Баварии»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 26-летний француз включен в шорт-лист мюнхенцев в качестве возможной замены для Альфонсо Дэвиса, который может покинуть команду в летнее трансферное окно. Сообщалось, что канадец может перейти в «Реал».

Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 32 матча за красно-черных, забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 55 миллионов евро. Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года.