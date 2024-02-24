Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 12:15

Тео Эрнандес может заменить Альфонсо Дэвиса в «Баварии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Милана» Тео Эрнандес может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 26-летний француз включен в шорт-лист мюнхенцев в качестве возможной замены для Альфонсо Дэвиса, который может покинуть команду в летнее трансферное окно. Сообщалось, что канадец может перейти в «Реал».

Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 32 матча за красно-черных, забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 55 миллионов евро. Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года.

Тео Эрнандес
Футбол
ФК Бавария
ФК Милан
0
Читайте также
Участие Камилы Валиевой в ледовых шоу Татьяны Навки под угрозой
Турнир PFL vs Bellator: Champs состоится 24 февраля
Протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку с участием Макрона
Медведев назвал новые санкции направленными против всех россиян
В США предрекли Украине проблемы с заменой уничтоженных ЗРК Patriot
Небензя назвал условие для сохранения Украины как независимого государства
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скауты «Челси» следили за Осимхеном и Кунде в матче «Наполи» — «Барселона»
Новости
RSS RSS
Все новости