Скауты «Челси» следили за Осимхеном и Кунде в матче «Наполи» — «Барселона»

Скауты «Челси» посетили первый матч между «Наполи» и «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, утверждает HITC.

По информации источника, представители лондонцев наблюдали за игрой нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена и защитника «Барселоны» Жюля Кунде. 25-летний нигериец отметился голом, принеся «Наполи» ничью.

Сообщается, что «Челси» рассматривает возможность подписания обоих футболистов в летнее трансферное окно.