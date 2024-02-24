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Сегодня, 08:36

Скауты «Челси» следили за Осимхеном и Кунде в матче «Наполи» — «Барселона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Скауты «Челси» посетили первый матч между «Наполи» и «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, утверждает HITC.

По информации источника, представители лондонцев наблюдали за игрой нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена и защитника «Барселоны» Жюля Кунде. 25-летний нигериец отметился голом, принеся «Наполи» ничью.

Сообщается, что «Челси» рассматривает возможность подписания обоих футболистов в летнее трансферное окно.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Барселона
ФК Наполи
ФК Челси
Жюль Кунде
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