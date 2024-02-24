Анчелотти об истекающем контракте Крооса: «Мне кажется он останется, но мой совет ему не нужен»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о будущем полузащитника Тони Крооса в клубе.

Контракт 34-летнего немца со «сливочными» истекает летом 2024-го.

«Он очень ответственный и имеет предельно четкие планы на будущее. Он хочет закончить [карьеру], когда не сможет показывать желаемый уровень [игры]. Мне кажется он продолжит играть, но мой совет ему не нужен», — цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» положительно оценивает будущее Крооса в Мадриде после заявления игрока о возобновлении карьеры в сборной Германии.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В этом сезоне хавбек провел 33 матча, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.