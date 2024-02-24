Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 17:21

Анчелотти об истекающем контракте Крооса: «Мне кажется он останется, но мой совет ему не нужен»

Анчелотти считает, что Кроос продлит контракт с «Реалом»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о будущем полузащитника Тони Крооса в клубе.

Контракт 34-летнего немца со «сливочными» истекает летом 2024-го.

«Он очень ответственный и имеет предельно четкие планы на будущее. Он хочет закончить [карьеру], когда не сможет показывать желаемый уровень [игры]. Мне кажется он продолжит играть, но мой совет ему не нужен», — цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» положительно оценивает будущее Крооса в Мадриде после заявления игрока о возобновлении карьеры в сборной Германии.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В этом сезоне хавбек провел 33 матча, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
0
Читайте также
Участие Камилы Валиевой в ледовых шоу Татьяны Навки под угрозой
В ОКР заявили о беспрецедентной дискриминации в отношении россиян
Небензя раскритиковал США за умалчивание преступлений Киева после смерти Лиры
Медведев назвал новые санкции направленными против всех россиян
Глава МИД Швейцарии заявил о секретных мирных планах по Украине
Вагенкнехт предупредила о начале конфликта в Германии из-за поставок Taurus Украине
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тео Эрнандес может заменить Альфонсо Дэвиса в «Баварии»
Новости
RSS RSS
Все новости