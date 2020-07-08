Сульшер не жалеет об уходе Лукаку, Санчеса и Янга в «Интер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сказал, что не жалеет об уходе трех футболистов команды в «Интер». Летом итальянский клуб арендовал Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса, а в январе к ним присоединился и Эшли Янг.

— Это непопулярная мера, — цитирует Football Italia Сульшера. — Я должен принимать решения, которые, на мой взгляд, пойдут на пользу клубу. Те решения по подписанию и расставанию с игроками, которые мы принимали летом и в январе, пошли на пользу клубу и команде, дали молодым шанс, другим дали доверие. Если бы я вернулся назад, я бы снова принял такое решение.