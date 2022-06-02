«Милан» поборется за Бремера. Защитником «Торино» интересовался «Тоттенхэм» и «Интер»

«Милан» переключился на Бремера из-за сложности переговоров с Ботманом

«Милан» готов побороться с «Интером» и «Тоттенхэмом» за защитника «Торино» Глейсона Бремера.

Как отмечает Gazzetta dello Sport, руководство «россонери» остановилось на кандидатуре 25-летнего бразильца из-за сложности во время переговоров с «Лиллем» по поводу защитника Свена Ботмана.

По итогам сезона-2021/22 Бремер был признан лучшим защитником серии А.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 33 матча в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.