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Смоллинг станет игроком «Ромы»

12:13
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг перейдет в «Рому», сообщает в Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Римский клуб заплатит три миллиона евро за годичную аренду.

29-летний англичанин в прошлом сезоне провел 34 матча за «МЮ» и забил один мяч.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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