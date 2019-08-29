Смоллинг станет игроком «Ромы»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг перейдет в «Рому», сообщает в Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Римский клуб заплатит три миллиона евро за годичную аренду.

29-летний англичанин в прошлом сезоне провел 34 матча за «МЮ» и забил один мяч.

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