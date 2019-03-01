СМИ: "Ювентус" интересуется Диашем из "Бенфики"

Скауты "Ювентуса" будут наблюдать за игрой защитника "Бенфики" Рубена Диаша в матче 24-го тура чемпионата Португалии против "Порту", сообщает Tuttosport. Встреча пройдет 2 марта.

По информации СМИ, представители "бьянконери" во второй раз приедут понаблюдать за 21-летним португальским футболистом. Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи планирует, что клуб приобретет Диаша летом.

В текущем сезоне защитник сыграл в 36 матчах за "Бенфику", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Контракт Диаша с "орлами" истекает в конце июня 2023 года.

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