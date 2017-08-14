СМИ: "Валенсия" отклонила предложение "Спартака" по Гараю

По информации El Desmarque, "Валенсия" отклонила первое предложение "Спартака" по защитнику Эсекиэлю Гараю. Отмечается, что в испанском клубе остались недовольны финансовым предложением красно-белых у будут ждать улучшенных условий.
Отмечается, что помимо "Спартака" в Гарае заинтересованы еще несколько европейских клубов. Испанцы не собираются расставаться с игроком меньше, чем за 20 миллионов. Примерно за такую сумму аргентинец перешел из "Зенита".
Bibigon2000
Док_ Так-то в Зените можно сказать возродились и вышли на качественно иной уровень Текке и Домингес, Пюигренье и Ионов, Семшов и Кежман, Мейра и Хусти, Розина и Корниленко, Алвеш и Лумб, Лукович и Лазович, Бухаров, Янбаев, Джорджевич, Родич, Рондон, Ансальди, Рязанцев, Юсупов, Хави Гарсия, Новосельцев, Молло, Мак, Маурисио, Цаллагов, Эрнани... 19:36================== больше не смог вспомнить? давай уже мух отдельно,котлеты отдельно...
21:45 14 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Это конкурс среди клубов под названием: пошли Спам подальше. Вот все и посылают. Валенсия пока немного вырвалась вперед.
20:45 14 августа
sava_
Нужно Джикию-2 найти и лепота,а эту хрустальную пенсию за такое бабло чей то не катит
20:18 14 августа
zvovs
Столько ОРАЛИ по трансфер Луана и Гарая, а в результате....
20:12 14 августа
ki
доктор дело говорит. был боле-мене работящий зобнин - и пропускали меньше. хотя б какого-нить "диарра" ...
20:08 14 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Что за чепуха. Зенит его продал в Валенсию за 25! Да не поедет он в свинарник, там все тетя Тамара решает.
20:08 14 августа
Док_
onlywhitespartak Естественно отклонила, федун наверноего его за лям деревянных хочет купить и потом будет говорить что деньги выделены были 19:43 ============================================================================================================= Ну если серьезно, то и двадцатка - это слишком. Так-то я бы на месте Федуна тоже не разводился)). Возможно скажу неправильность, но по мне так Спартаку гораздо полезней был бы классный цепной пес в опорную - тогда бы и вся игра в обороне расцвела. Глушак и Фернанду - при убыстрении игры мало-мальски приличными игрулями плывут и рассыпаются.
19:56 14 августа
onlywhitespartak
Естественно отклонила, федун наверноего его за лям деревянных хочет купить и потом будет говорить что деньги выделены были
19:43 14 августа
Док_
Так-то в Зените можно сказать возродились и вышли на качественно иной уровень Текке и Домингес, Пюигренье и Ионов, Семшов и Кежман, Мейра и Хусти, Розина и Корниленко, Алвеш и Лумб, Лукович и Лазович, Бухаров, Янбаев, Джорджевич, Родич, Рондон, Ансальди, Рязанцев, Юсупов, Хави Гарсия, Новосельцев, Молло, Мак, Маурисио, Цаллагов, Эрнани...
19:36 14 августа
Obl2007
То договорились то не договорились )))) Очередная мыльная опера от СЭ)))
19:19 14 августа
Производственник
пора кончать считать Спартак топовой командой и команда и сам Федун затрыги Прошу присоединятся
19:14 14 августа
spar001
на фиг...добавьте Таски зарплату и его желание перейти в турецкий чемп. угаснет, а оставшиеся деньги конвертируйте в другие приобретения...
19:12 14 августа
genas
зенит козни строит....
19:10 14 августа
Очень плохой мальчик
Millwall82 Никто не хочет ехать губить карьеру в Спартак. Вспомните де Зеува который до перехода в Спартак играл в основном составе сб. Голландии, которая дошла до финала ЧМ, вспомните Саенко, вспомните Ромуло, вспомните Биляша. Все они были сборникам. После Спартака канули в лето.====================Бред не пиши.Де Зув уже тогда деградировал как игрок и пришел в Спартак мертвым, так же как и Саенко,Ромулу получил травму и так и не восстановился,а про Биллялетдинова и говорить смешно,он как футболист умер еще до гибели мамонтов.
18:23 14 августа
Таки да
Снами никто не хочет иметь дела, мы как прокажённые, даже 1-я корзина ЛЧ ничем не помогает
18:20 14 августа
Тот самый Зануда
sozerzator..Он играл за сборную====Ну дык тем более!А можно ещё и на Тараса Бурлака обратить внимание,он тоже за сборную играл!))Правда он чуть постарше,ему 27.
18:17 14 августа
Slim Taller
"у будут ждать".
18:14 14 августа
Millwall82
Ну во-первых в сборную он уже не вызывался с весны 2016 года, вместо него вызывается Маммана, во-вторых главная у него в семье, это жена. Она работает на испанском ТВ, и очень сомнительно что она бросит карьеру ради возвращения мужа в Россию, в добавок еще и беременная.
18:12 14 августа
sozerzator
Тот самый Зануда 17:57 Хороший глагол использовал - привлекался... Еще предложу - призывался... Уходиот клише)) Он играл за сборную
18:08 14 августа
Sergey_msk
Все это кончится, как и 2-3 года назад покупкой невероятно жуткого шлака с НЕ ФУТБОЛЬНЫМИ фамилиями.
18:02 14 августа
Alex3114
Да и не надо за такие деньги.
18:02 14 августа
Helicopter
Не отдавайте, не губите карьеру.
18:01 14 августа
Тот самый Зануда
Berkut-7..вообщем за 20ку надо брать нормального защитника до 25 лет.=====Правильно!Арсений Логашов по всем параметрам подходит:российский паспорт,25 лет,привлекался в сборную.
17:57 14 августа
Berkut-7
И слава богу , что его не будет в Спартаке , он нафиг не сдался в 31год с вечными травмами, он в Зените с травмами был, в Валенсии тоже....вообщем за 20ку надо брать нормального защитника до 25 лет.
17:52 14 августа
PitersS
Приличные игроки, кроме как в Зенит, никуда в Россию не поедут-они не хотят ехать ни в большую, ни в маленькие деревни, и потом-только Зенит не понижает их рейтинг настолько, чтобы они не могли уехать, опять, в приличную команду. Ну, и финансовый вопрос..
17:51 14 августа
bibik.i
Сбитого лётчика за 20 миллионов зелени? Я думаю лучше за такие деньги молодого игрока на перспективу взять.
17:48 14 августа
баламошка
Chibisov////////У тебя как рот-то не порвался от красно-белых .... после двадцать второго чемпионства?) Иди лети отсюда .. ..., Чибисов)
17:44 14 августа
Roov
Гнать к чертовой матери весь селекционный отдел. Мрак какой-то
17:38 14 августа
Тот самый Зануда
Seraffim===Насчёт Гарая вроде нигде,а вот Луану Неймар точно советовал лучше перейти в более сильный клуб.Возможно даже,что лучше в Тосно.))
17:38 14 августа
Malshion
Дырку вам в защите, а не Гарая
17:33 14 августа