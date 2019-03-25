СМИ: "Тоттенхэм" интересуется Жотой из "Вулверхэмптона"

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви готов выделить деньги на покупку у "Вулверхэмптона" нападающего Диогу Жоты, сообщает The Daily Star. Контракт 22-летнего португальца с "волками" истекает летом 2022 года.

По информации СМИ, главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино видит в Жоте игрока, который может конкурировать с форвардом "шпор" Харри Кейном.

По версии портала transfermarkt.de, стоимость португальского нападающего составляет 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Жота принял участие в 28 матчах, забил семь голов и отдал пять голевых передач.

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