СМИ: "Тоттенхэм" хочет обменять Эриксена на Асенсио

"Тоттенхэм" готов вести переговоры о продаже полузащитника Кристиана Эриксена в "Реал", сообщает The Mirror. По данным источника, отпустить датчанина "шпоры" готовы только при условии, что сразу же найдут ему замену. Они хотят выменять у "Реала" Марко Асенсио.

В прошлом сезоне 27-летний Эриксен провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил восемь мячей, в Лиге чемпионов на его счету 12 матчей и два гола. 23-летний Асенсио в прошлом сезоне в чемпионате Испании провел 30 матчей, забил один мяч.