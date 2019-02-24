СМИ: "Торино" выкупит Эйну у "Челси" за 10 миллионов евро

Защитник "Торино" Ола Эйна перейдет в команду на постоянной основе, сообщает Tuttosport. Его контракт принадлежит "Челси", за туринский клуб он играет на правах аренды.

По данным издания, "Торино" решил активировать опцию выкупа контракта игрока за 10 миллионов евро. Таким образом, футболист останется в Турине и в следующем сезоне.

В текущем сезоне 22-летний защитник провел 24 матча за "Торино" и забил один мяч при одной голевой передаче.

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