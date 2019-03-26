СМИ: Рэшфорд может заменить Суареса в "Барселоне"

"Барселона" проявляет интерес к форварду "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, в "Барсе" рассматривают англичанина как замену для Луиса Суареса в долгосрочной перспективе. Руководство клуба считает, что 32-летний уругваец уже прошел пик своей карьеры, и ему скоро понадобится замена. Среди других кандидатов - Лука Йович ("Айнтрахт") и Антуан Гризманн ("Атлетико"). При этом указано, что представителям каталонского клуба очень нравится игра английского футболиста.

21-летний Маркус Рэшфорд в текущем сезоне провел 38 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах и забил 12 мячей при девяти голевых передачах. Его контракт истекает летом 2020 года. Transfermarkt оценивает его в 72 миллиона фунтов.

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