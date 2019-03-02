СМИ: "Реал" предложил 40 миллионов евро за Икарди

"Реал" хочет воспользоваться ситуацией, сложившейся вокруг нападающего "Интера" Мауро Икарди, и подписать аргентинца. Как сообщает Marca, мадридцы предложили миланцам 40 миллионов евро за форварда, хотя сумма отступных по его контракту составляет 110 миллионов. "Реал" надеется, что "Интер" отпустит Икарди за меньшую сумму, поскольку у форварда назрел конфликт с руководством клуба из-за нового контракта, который пока не согласован. Он был лишен капитанской повязки и игрового времени.

За "Интер" Икарди играет с 2013 года. С того времени в составе миланцев он забил 122 мяча в 210 матчах.