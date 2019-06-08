СМИ: "Реал" хочет включить Бэйла в сделку по покупке Погба

"Реал" не оставляет попыток приобрести полузащитника Поля Погба у "Манчестер Юнайтед"​, утверждает Daily Mirror. По информации СМИ, мадридцы хотят включить в сделку нападающего Гарета Бэйла, который недоволен своим положением в испанской команде и хочет покинуть клуб.

Ранее появилась информация, что президент "Реала" Флорентино Перес отказался от идеи приобретения Погба.

В сезоне-2018/19 Погба провел 47 матчей за "МЮ", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt.de оценивает 26-летнего француза в 90 миллионов евро.

Бэйл принял участие в 42 играх за "Реал", забил 14 мячей и отметился 6 результативными передачами. Transfermarkt.de оценивает 29-летнего валлийца в 70 миллионов евро.

СМИ: Флорентино Перес отказался от покупки Погба в пользу Эриксена