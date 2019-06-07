СМИ: Флорентино Перес отказался от покупки Погба в пользу Эриксена

Президент "Реала" Флорентино Перес отказался от идеи покупки хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, утверждает Sky Sports. По информации СМИ, главным преимуществом 27-летнего датчанина является его стоимость.

В сезоне-2018/19 Эриксен провел за "шпор" 51 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 17 голевых передач. Контракт датчанина с "Тоттенхэмом" действует до 30 июня 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 85 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Погба провел 47 матчей за "МЮ", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt.de оценивает 26-летнего француза в 90 миллионов евро.

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