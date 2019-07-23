СМИ: Перейро из-за перехода в "Спартак" пропускает матч ПСВ в Лиге чемпионов

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро не примет участия в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Базеля". Как сообщает Voetbalzone, причиной этого стали переговоры игрока о переходе в "Спартак". Если уругваец выйдет в еврокубках на поле в составе клуба из Эйндховена, то по правилам УЕФА не сможет попасть в заявку за красно-белых до старта группового турнира Лиги Европы. Таким образом, Перейро пропустит встречи "Спартака" с "Туном" в третьем отборочном раунде, а также четвертый отборочный раунд в случае победы над швейцарцами.

При этом в ПСВ не хотят оформлять сделку раньше времени, поскольку существует вероятность, что Перейро выйдет против них самих в отборе Лиги Европы, если ПСВ вылетит из Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Спартак" и ПСВ уже согласовали сделку, Перейро обойдется "Спартаку" в 16 миллионов евро.

24-летний Гастон Перейро в сезоне-2018/19 провел 36 официальных матчей за ПСВ, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.