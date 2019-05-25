СМИ: "МЮ" связался с представителем Гризманна

"Манчестер Юнайтед" контактировал с агентом нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, утверждает Daily Mail. Ранее 28-летний француз объявил о том, что покинет "матрасников" летом.

Сообщалось, что "ПСЖ" и "Барселона" проявляют активный интерес к Гризманну.

Гризманн играет за "матрасников" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 150 миллионов евро.

Источник: игроки "Барселоны" против перехода Гризманна в команду

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