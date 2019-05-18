Источник: игроки "Барселоны" против перехода Гризманна в команду

Переход нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна в "Барселону" может сорваться. Как сообщает sport.es, футболисты каталонского клуба против покупки француза. По данным источника, лидер "Барселоны" Лионель Месси рассказал партнерам, что не звонил Гризманну, чтобы позвать в команду, как это сообщалось ранее. Также игрокам "Барселоны" не понравилось поведение француза в прошлом году, когда он отказался от перехода в каталонский клуб, несмотря на слова футболистов "Барселоны" о том, что они будут ему рады.

Игроки "Барселоны" якобы сообщили руководству клуба, что не хотят видеть Гризманна в команде, аргументируя это еще и тем, что в нынешнем составе он будет неуместен. К тому же им не нравится демонстративность француза и его переменчивость в поведении.