СМИ: "МЮ" может приобрести летом Ракитича за 57 миллионов фунтов

"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести летом полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича за 57 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Sun. Текущий контракт 30-летнего хорвата с каталонцами истекает в конце июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Ракитич хотел продлить контракт с "Барселоной", но руководство клуба не спешит предлагать хавбеку новое трудовое соглашение. Функционеры сине-гранатовых планируют продать полузащитника летом.

Также к Ракитичу проявляет интерес "ПСЖ" и "Интер".

В текущем сезоне хорват сыграл в 34 матчах за "Барселону", забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

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