"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести в летнее трансферное окно голкипера "Атлетико" Яна Облака за 120 миллионов евро, сообщает ESPN FC. Контракт 26-летнего словенца с "матрасниками" действует до 30 июня 2023 года.

По информации СМИ, руководство "МЮ" недовольно формой вратаря Давида Де Хеа, который допускает много результативных ошибок в последних матчах. "Красные дьяволы" увеличили предложение о покупке голкипера "Атлетико" на 20 миллионов евро, показав серьезную заинтересованность в Облаке.

Контракт Де Хеа с английской командой действует до 30 июня 2020 года. 28-летний испанец не может договориться с "МЮ" о продлении соглашения.

В текущем сезоне Де Хеа провел 45 матчей за "МЮ" и пропустил 60 мячей. Облак принял участие в 44 играх "Атлетико", в которых пропустил 34 гола.

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