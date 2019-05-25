СМИ: "Манчестер Сити" ведет переговоры о продлении контракта с Сане

В ближайшие дни "Манчестер Сити" планирует провести переговоры о продлении контракта с полузащитником Лероем Сане, утверждает Sky Sports. "Горожане" пытаются убедить 23-летнего немца не покидать команду летом. Текущее соглашение хавбека с клубом действует до 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Сане недоволен своим положением в "Ман Сити". По информации TZ.de, "Бавария" предлагала 80 миллионов евро за полузащитника.

В прошедшем сезоне Сане провел 47 матчей за "Манчестер Сити", забил 16 голов и отдал 18 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

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