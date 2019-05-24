СМИ: "Бавария" предложит за Сане 80 миллионов евро

"Бавария" предложит за нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане, информирует TZ.de. Этот лимит установил президент клуба Ули Хенесс. Однако трансферная стоимость игрока оценивается в 100 миллионов евро. Таким образом, все будет зависить от "горожан", согласятся ли они на снижение цены.

Ранее сообщалось, что футболист недоволен отсутствием постоянной игровой практики и готов рассмотреть предложение "Баварии", которая в межсезонье планирует найти замену Арьену Роббену и Франку Рибери. Ранее вингер был постоянным игроком основного состава, но из-за большого выбора исполнителей Сане был подвержен ротации.

Руководство горожан попытается убедить 23-летнего немца продлить контракт с клубом, который рассчитан до лета 2021 года. Переговоры о новом соглашении начались еще в декабре 2018 года, но стороны так и не достигли договоренности.

В текущем сезоне Лерой Сане провел за "Манчестер Сити" 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 14 результативных передач.