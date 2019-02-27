СМИ: Лукаку хочет перейти в "Ювентус"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может покинуть клуб летом. Как утверждает The Sun, 25-летний бельгиец хочет перейти в "Ювентус".

Лукаку готов покинуть "МЮ": он потерял место в стартовом составе при Уле Гуннаре Сульшере, уступив его форварду Маркусу Рэшфорду. Сообщается, что бельгиец является большим поклонником "Ювентуса", а также нападающего "бьянконери" Криштиану Роналду. Transfermarkt оценивает Лукаку в 85 миллионов евро. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Лукаку провел 34 матча за "МЮ", забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

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