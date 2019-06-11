СМИ: "Лацио" рассматривает вопрос о приобретении Роббена

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен может продолжить карьеру в "Лацио". Как утверждает Il Messaggero, римляне рассматривают вопрос о приобретении 35-летнего голландца. Ранее представители игрока предложили его услуги клубу из столицы Италии.

Контракт Роббена с "Баварией" истекает 30 июня. Он станет свободным агентом. Голландец выступает за мюнхенцев с 2009 года. В составе немецкого клуба он 8 раз выигрывал чемпионат Германии, а также становился победителем Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Роббен провел 19 матчей за "Баварию", забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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