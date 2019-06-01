СМИ: Конте хочет видеть в "Интере" Ковачича

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич попал в сферу интересов "Интера". Как утверждает Tuttosport, в приобретении 25-летнего хорвата лично заинтересован новый главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте.

Ковачич выступал за "Интер" с 2013 по 2015 год. В минувшем сезоне он играл за "Челси" на правах аренды. Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ковачич провел 51 матч за "Челси" и отметился 2 голевыми передачами. В составе "синих" он занял третье место в чемпионате Англии и выиграл Лигу Европы.

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