СМИ: Икарди заключил соглашение с "Ювентусом"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди может покинуть клуб летом. Как утверждает итальянский журналист Валер де Маджио, 25-летний аргентинец уже заключил предварительное соглашение с "Ювентусом".

- Думаю, "Интер" знает, что у Икарди уже есть соглашение с "Ювентусом", - приводит слова де Маджио Sky Sports. - Маротта (генеральный директор "Интера" - Прим. "СЭ") - топ-руководитель.

Напомним, Икарди был лишен капитанской повязки. Он также не принял участия во вчерашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида" (1:0).

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за "Интер", забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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