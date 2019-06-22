СМИ: Хамес Родригес в ближайшее время перейдет в "Наполи"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес перейдет в "Наполи", сообщает Sky Sport Italia. По данным источника, сделка может быть оформлена в ближайшие часы.

Указано, что "Наполи" арендует игрока на гол с обязательством последующего выкупа. За аренду неаполитанцы заплатят пять миллионов евро, за выкуп контракта - 35 миллионов.

27-летний колумбиец в прошлом сезоне играл в аренде за "Баварию". В его активе 28 матчей и семь голов при шести голевых передачах.

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