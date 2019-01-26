12:07 | Футбол — Трансферы

СМИ: Форвард "Бенфики" Феррейра близок к переходу в "Сассуоло"

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Нападающий "Бенфики"  Факундо Феррейра может стать игроком "Сассуоло" в зимнее трансферное окно. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sportitalia, переговоры о возможном трансфере проходят успешно. Итальянский клуб хочет усилить атаку после ухода в "Барселону" Кевина-Принса Боатенга.

27-летний аргентинец  в текущем сезоне провел восемь матчей за "Бенфику" и забил один мяч. Ранее он также выступал за донецкий "Шахтер".

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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