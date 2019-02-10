СМИ: Фалькао не вернется в "Атлетико"

Форвард "Монако" Радамель Фалькао не планирует возвращаться в свой бывший клуб "Атлетико". Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Don Balon, колумбиец хотел бы покинуть свой нынешний клуб. Однако вариант с возвращением в "Атлетико" исключен. У игрока конфликт с главным тренером "матрасников" Диего Симеоне.

33-летний нападающий в текущем сезоне провел 26 матчей за "Монако" и забил девять мячей при двух голевых передачах.

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