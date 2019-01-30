СМИ: Езил отказался переходить в "ПСЖ"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил отказался переходить в "ПСЖ" в текущее трансферное окно. Как утверждает Süddeutsche Zeitung, парижский клуб хотел арендовать 30-летнего немца.

"ПСЖ" рассматривал Езила в качестве временной замены форварду Неймару, получившему серьезную травму. На игрока также претендовали "Ювентус", "Интер" и "Милан". Контракт хавбека с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Езил провел 18 матчей за "Арсенал", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

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