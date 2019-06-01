СМИ: Доннарумма может перейти в "МЮ"

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". Как сообщает Corriere della Sera, "красные дьяволы" уже связались с агентом 20-летнего итальянца Мино Райолой, чтобы обсудить детали возможного трансфера.

"МЮ" рассматривает Доннарумму в качестве замены Давиду Де Хеа, который пока не продлил контракт с клубом. Transfermarkt оценивает итальянца в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Доннарумма провел 39 матчей за "Милан", в которых пропустил 32 гола.

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