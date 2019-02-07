СМИ: де Лигт не является приоритетной трансферной целью "Барселоны"

"Барселона" заинтересована в приобретении защитника "Аякса" Маттейса де Лигта. Однако, как утверждает Mundo Deportivo, 19-летний голландец перестал был приоритетной трансферной целью каталонского клуба.

"Барселона" хотела бы сначала продлить контракт с защитником Жорди Альбой, а также приобрести нападающего. Ранее каталонцы купили одноклубника де Лигта - хавбека Френки де Йонга, который присоединится к сине-гранатовым летом. "Аякс" готов продать де Лигта за 75 миллионов евро.

В текущем сезоне де Лигт провел 33 матча за "Аякс", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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