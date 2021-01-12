В Турции утверждают, что ЦСКА получил предложение от «Трабзонспора» по Гайчу

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может стать игроком «Трабзонспора», сообщает турецкое издание Taka Gazete. По данным источника, речь идет об аренде 21-летнего аргентинца на полтора года с возможным правом выкупа.

Гайч стал игроком армейцев летом прошлого года, перейдя из «Сан Лоренцо» за 8 с половиной миллионов евро. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ форвард провел 13 матчей и отличился одной голевой передачей.

Контракт Гайча с красно-синими действует до лета 2025 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 9 миллионов евро.