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В Турции утверждают, что ЦСКА получил предложение от «Трабзонспора» по Гайчу

10:20
Адольфо Гайч и Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Адольфо Гайч и Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может стать игроком «Трабзонспора», сообщает турецкое издание Taka Gazete. По данным источника, речь идет об аренде 21-летнего аргентинца на полтора года с возможным правом выкупа.

Гайч стал игроком армейцев летом прошлого года, перейдя из «Сан Лоренцо» за 8 с половиной миллионов евро. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ форвард провел 13 матчей и отличился одной голевой передачей.

Контракт Гайча с красно-синими действует до лета 2025 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

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