СМИ: Бенатиа может вернуться в "Ювентус"

Бывший защитник "Ювентуса", а ныне игрок катарского "Аль-Духайль" Мехди Бенатиа может вернуться в итальянскую команду, сообщает La Stampa. 32-летний марокканец покинул "бьянконери" в январе 2019-го.

По информации СМИ, руководство "Ювентуса" ведут поиски центрального защитника, который может усилить команду. Бенатиа предварительно дал согласие на возвращение в клуб.

В прошедшем сезоне Бенатиа в общей сложности провел 19 матчей и забил 2 гола. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 9 миллионов евро.

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