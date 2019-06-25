СМИ: "Барселона" заплатит "Атлетико" 120 миллионов евро за Гризманна

"Барселона" может завершить переговоры с "Атлетико" о переходе нападающего Антуана Гризманна уже на следующей неделе, утверждает Daily Mirror. По информации СМИ, каталонцы потратят 120 миллионов евро за 28-летнего француза.

С 1 июля сумма отступных за Гризманна будет составлять 120 миллионов евро. На данный момент его стоимость – 200 миллионов. Ранее сообщалось, что на форварда претендуют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

В сезоне-2018/19 Антуан Гризманн провел за "Атлетико" 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 150 миллионов евро. Француз объявил об уходе из "Атлетико" в мае 2019-го.

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